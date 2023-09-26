Через ранковий обстріл Херсона постраждали двоє людей – ОВА

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили про двох постраждалих у Херсоні через ранковий обстріл військами РФ.

«Близько 8:20 окупанти вкрили вогнем Корабельний район міста. Один зі снарядів влучив у подвірʼя будинку. Легкі ушкодження отримали 48-річна жінка та 68-річний чоловік. Лікарі надали їм медичну допомогу на місці», – повідомили в ОВА.

Також повідомляється, що сьогодні о 05:00 ранку армія РФ вдарила з авіації по Ольгівці. Близько 7-ї ранку, крім Херсона, також було атаковано Киселівку.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, лише за минулу добу в місті загасили 22 пожежі.

Влада повідомила, що напередодні через російську агресію на Херсонщині загинули шестеро людей і ще десятеро були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.