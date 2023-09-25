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Сили РФ вдарили по житлових районах Херсона, загинули люди – прокуратура

Обгоріла частина приміщення відділу охорони Херсонського СІЗО, ілюстративне фото

Сили РФ атакували житлові квартали Херсона з артилерії, повідомляє ввечері 25 вересня обласна прокуратура.

«Унаслідок масивного обстрілу загинули троє людей – двоє чоловіків та жінка. Вони знаходились на вулиці», – йдеться у повідомленні.

Ще двоє містян, за даним відомства, отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні.

«Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт», – підсумували в прокуратурі Херсонщини.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Комбінована атака РФ на Одесу: наслідки обстрілу та масштаби руйнувань (відео)
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Комбінована атака РФ на Одесу: наслідки обстрілу та масштаби руйнувань (відео)

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