Смерть колишнього голови Херсонської ОВА: в поліції розповіли подробиці

Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо можливого самогубства колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, йдеться в коментарі начальниці відділу комунікації поліції Києва Юлії Гірдвіліс виданню «РБК-Україна».

Вона повідомила, що дружина Лагути звернулась до поліції через зникнення чоловіка 13 вересня.

Через три дні, 16 вересня, Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом’янському районі Києва.

Поліція відкрила кримінальну справу по ст. 115 стаття – «Умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «самогубство».

У ніч проти 17 вересня помер колишній голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, повідомила обласна військова адміністрація.

Місцева влада зазначала, що Лагута «передчасно пішов із життя». Подробиць, як і причин смерті, тоді не вказували.

Геннадій Лагута очолював Херсонську обласну державну адміністрацію з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Президент Володимир Зеленський звільнив його 9 липня 2022 року.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.