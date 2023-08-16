У Києві двоє дівчаток загинули через падіння з 15-го поверху

Двоє 12-річних дівчаток загинули внаслідок падіння з 15-го поверху будинку в київському районі Позняки. Про це в телеграмі повідомила поліція Києва.

«О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює обставини загибелі дітей.