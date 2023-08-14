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ОГП: в Україні зросло число дітей, загиблих через війну РФ

Наслідки обстрілу на Херсонщині, 13 серпня 2023 року

В Україні станом на ранок 14 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної агресії Росії загинули 502 дитини, щонайменше 1097 – зазнали поранення, повідомив Офіс генерального прокурора.

«13 серпня внаслідок ворожого ракетного обстрілу села Широка Балка Херсонського району Херсонської області загинули одномісячне немовля і 11-річний хлопчик», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Станом на кінець липня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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