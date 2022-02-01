Поліція Києва про основні версії смерті боксера Вірчиса – самогубство або доведення до нього

Основними з версій загибелі відомого боксера Володимира Вірчиса євчинення самогубства або доведення до самогубства, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«В рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини чи боргові зобов’язання... Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем у особистій та професійній житті, неприязних відносин із будь-ким», – повідомили правоохооронці.

Уніч на 28 січня поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва перехожий виявив чоловіка із зашморгом на шиї. Згодом поліцейські встановили, що загиблий – відомий боксер, 48-річний Володимир Вірчис.

Володимир Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF у 2003-2004 роках, чемпіоном за версією WBO у 2005-2006 роках.

У 2007 році він став чемпіоном Європи EBU. Всього за кар’єру провів 28 поєдинків, із них переміг у 26-ти, в тому числі в 21-му – нокаутом, у двох боях програв.