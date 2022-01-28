Федерація боксу України повідомляє про смерть ексчемпіона Європи Володимира Вірчіса

Федерація боксу України 28 січня заявила про смерть боксера-професіонала Володимира Вірчіса.

«З великою скорботою повідомляємо, що пішов з життя відомий український боксер Володимир Вірчіс. Світла пам’ять», – йдеться в заяві організації.

Повідомлення не містить деталей про причини смерті 48-річного спортсмена.

Володимир Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF у 2003-2004 роках, чемпіоном за версією WBO у 2005-2006 роках.

У 2007 році він став чемпіоном Європи EBU. Всього за кар’єру провів 28 поєдинків, із них переміг у 26-ти, в тому числі в 21-му – нокаутом, у двох боях програв.