Помер колишній голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута

У ніч проти 17 вересня помер колишній голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє обласна військова адміністрація.

Місцева влада каже, що Лагута «передчасно пішов з життя». Подробиць, як і причин смерті, не вказують.

Херсонське видання «Мост» з посиланням власні на джерела пише, що «колишній чиновник помер цієї ночі в одній з київських лікарень».

Геннадій Лагута очолював Херсонську обласну державну адміністрацію з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Президент Володимир Зеленський звільнив його 9 липня 2022 року.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.