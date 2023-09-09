У Києві попрощалися з Ігорем Козловським

У Києві попрощалися з релігієзнавцем Ігорем Козловським. Філософ та вчений помер 6 вересня у віці 69 років через серцевий напад.

Ігор Козловський народився в Макіївці, Донецька область. Він мав ступінь кандидата історичних наук і був автором низки наукових робіт із релігієзнавства.

У січні 2016 року Козловського затримали бойовики угруповання «ДНР» за його проукраїнську позицію. Він провів у полоні майже два роки. Зокрема, його утримували в «Ізоляції» – в’язниці «ДНР» в окупованому Донецьку, створеній, за формулюванням Офісу генпрокурора, «для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів».

Козловського звільнили за обміном у грудні 2017 року. Він займався громадською діяльністю, в тому числі, публічною адвокацією звільнення політв’язнів, яких утримує Росія.

«Ми є голосом тих, хто мовчить через окупацію, хто зараз перебуває у катівнях. І коли я кажу катівня – це не образ, це реальність», – казав він у виступі під час поїздки європейськими містами разом з іншими колишніми політв’язнями в квітні 2023 року.

Ігорю Козловському було 69 років.

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