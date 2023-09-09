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«Він був символом українського Донецька»: у Києві попрощалися з Ігорем Козловським (відео)

«Він був символом українського Донецька»: у Києві попрощалися з Ігорем Козловським (відео)
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«Він був символом українського Донецька»: у Києві попрощалися з Ігорем Козловським (відео)

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У Києві попрощалися з релігієзнавцем Ігорем Козловським. Філософ та вчений помер 6 вересня у віці 69 років через серцевий напад.

Ігор Козловський народився в Макіївці, Донецька область. Він мав ступінь кандидата історичних наук і був автором низки наукових робіт із релігієзнавства.

У січні 2016 року Козловського затримали бойовики угруповання «ДНР» за його проукраїнську позицію. Він провів у полоні майже два роки. Зокрема, його утримували в «Ізоляції» – так званій в’язниці російських гібридних сил в окупованому Донецьку, створеній, за формулюванням Офісу генпрокурора, «для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів».

Козловського звільнили за обміном у грудні 2017 року. Він займався громадською діяльністю, в тому числі, публічною адвокацією звільнення політв’язнів, яких утримує Росія.

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