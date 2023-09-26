СБУ затримала у Херсоні священника УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами

Служба безпеки повідомила про затримання настоятеля одного із храмів УПЦ (МП), який підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі армії РФ на деокупованій території Херсонщини.

«Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими. У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тисяч у гривневому еквіваленті. Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах», – повідомили в СБУ.

Серед того, що клірик зберігав на території будівництва храму і в підвалі дев’ятиповерхівки – заряди для гранатометів, кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими, бойові гранати Ф-1, майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, він перебуває під вартою.

«Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ», – повідомили в СБУ.

Українські війська звільнили Херсон у листопаді 2022 року. Лівобережна Херсонщина перебуває під російською окупацією.