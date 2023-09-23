Стефанчук вважає, що в парламенті наразі немає голосів для заборони діяльності Московського патріархату в Україні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування. Про це Стефанчук сказав в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода.

«Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально», – сказав Стефанчук.

Стефанчук додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, «поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні». Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.

У День незалежності 24 серпня 2023 року у Верховній Раді зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Як повідомляв рух «Чесно», парламентарі вимагали невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.