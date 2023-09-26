Черговий удар по Херсону: МВА повідомляє про трьох поранених

Російська армія після обіду знову завдала удару по Херсону, заявив голова міської військової адміністрації міста Роман Мрочко 26 вересня.

За його словами, обстріл пошкодив людське житло, автомобілі та будівлю підприємства.

«Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості», – повідомив Мрочко.

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Загалом, за його словами, наразі відомо про шістьох жителів Херсона, поранених внаслідок російських обстрілів протягом дня 26 вересня.

Раніше голова МВА повідомив про третього пораненого через ранковий обстріл Корабельного району Херсона. Спершу було відомо про двох постраждалих.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.