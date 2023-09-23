Удари армії РФ по Херсону: рятувальники кажуть, що загасили всі пожежі

У Херсоні рятувальники вже ліквідували всі наслідки обстрілів армії РФ, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ввечері (23 вересня – ред.) ворог вдарив по одному з мікрорайонів обласного центру. Спалахнули одразу два житлові будинки. Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів виїхали пожежно-рятувальні підрозділи», – кажуть рятувальники.

У ДСНС уточнили, що до ліквідації пожеж залучалися три одиниці техніки та 16 рятувальників.

У суботу, 23 вересня, російські військові вкотре атакували місто Херсон, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. За його словами, через обстріл армії РФ травми, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.