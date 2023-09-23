Армія РФ вдарила по Херсону: жінка отримала травми, несумісні з життям

У суботу, 23 вересня, російські військові вкотре атакували місто Херсон, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За його словами, через обстріл армії РФ травми, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка.

«Її ворожий снаряд вбив на подвір’ї власного будинку», – розповів голова ОВА.

Він також додав, що через обстріл отримав поранення 27-річний чоловік.

«Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно», – додав Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.