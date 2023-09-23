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Сили РФ атакували дроном із вибухівкою село на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Село Карʼєрне на Херсонщине розбите під час бойових дій, було окуповане російськими військовими 8 місяців, ілюстративне фото

Російські військові скинули вибухівку з безпілотника на жителя Херсонської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Російська армія атакувала Миколаївку з безпілотника. Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення», – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що «через ворожий удар потерпілий втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча».

«Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Медики роблять усе можливе, аби врятувати йому життя», – уточнили в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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