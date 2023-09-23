США просять Польщу пояснити заяву про припинення підтримки України – Bloomberg

Влада США просить польських колег пояснити їхню позицію щодо військової підтримки України після того, як польські чиновники відмовилися постачати Києву нову зброю. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на високопоставлене джерело у Пентагоні.

За словами співрозмовника агентства, Польща, як і раніше, готова підтримувати Україну, але конкретна позиція офіційної Варшави незрозуміла. Проте, каже джерело, розбіжності Польщі та України «поки що не призвели до тріщин у єдності коаліції», яка підтримує Київ.

Один із європейських дипломатів повідомив Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег, що військова підтримка України триватиме, хоча і в менших масштабах.

Джерело вважає, що відмова Польщі від підтримки може згубно вплинути на воєнні дії в Україні, оскільки може підірвати єдність НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 20 вересня, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки займається озброєнням власної армії. Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЗМІ витлумачили слова Моравецького «найгіршим чином». Дуда уточнив, що йшлося про нову зброю, яку Польща закуповує для модернізації своєї армії.

Речник Пентагону Патрік Райдер, коментуючи слова Моравецького, сказав 21 вересня, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки надаватиме Україні.

Влада Польщі зробила заяви про військову підтримку України на тлі розбіжностей, що виникли між двома країнами через експорт українського зерна.