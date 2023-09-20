Моравецький застеріг, що Польща може накласти ембарго на чергові агропродукти з України

Польща накладе ембарго на чергові українські агропродукти, якщо влада країни «підійматиме градус напруги у суперечці навколо збіжжя», зазначив очільник польського уряду Матеуш Моравецький в ефірі Polsat News.

Відповідним чином польський чиновник відповів на запитання щодо ставлення Варшави до планів Києва по запровадженню ембарго на імпорт польських овочів до України як дзеркального кроку на ембарго українського збіжжя до Польщі.

«Я попереджаю українську владу: якщо вони загострюватимуть цей конфлікт таким чином, то ми додаватимемо чергові продукти (з України – ред.) під заборону на ввезення на територію Польщі», – заявив Моравецький.

Він зазначив, що «Польща зробила дуже багато для України, яка бореться з російським агресором, а тому очікує від Києва на розуміння інтересів Польщі».

«Це означає, що, звичайно, ми поважаємо всі проблеми з українського боку, але для нас найважливішими є інтереси нашого фермера, інтереси польського аграрного сектору»,– підкреслив голова Ради міністрів Польщі.

Він підкреслив, що «Польща не погоджується на жодні позови, які спрямовуються проти Варшави (скарга України в СОТ – ред.)». Він додав, що це означає «нерозуміння з боку України, наскільки польський аграрний ринок був дестабілізований (українським збіжжям – ред.)».

Моравецький наголосив, що польська влада «поступила правильно, запровадивши одностороннє ембарго на польське збіжжя».

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії. Як йшлося в заяві Єврокомісії, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини.