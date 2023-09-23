На Миколаївщини сили ППО знищили два безпілотники «Орлан-10»

На Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні безпілотники «Орлан-10» російської армії, йдеться в повідомленні командування «Південь».

«23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російські розвідувальні БПЛА «Орлан-10», – кажуть українські військові.

З 1 вересня 2023 року Китай на два роки обмежив експорт дронів, що мають вагу понад чотири кілограми і максимальну злітну масу від семи кілограмів із тривалістю польоту понад 30 хвилин, здатні літати за межами природної видимості операторів, перевозити обʼєкти та скидати їх на землю.

Після цього постачання складників та самих апаратів до Росії на невизначений термін припинилося.

Генеральний директор компанії RuDrones Дмитро Дациков розповів, що в серпні виробники безпілотників вивозили оптом усе, що могли: «Камери, датчики, контролери двигунів, пристрої протидії безпілотним повітряним суднам».

Науковий співробітник Міддлбері-коледжу (США), спеціаліст із експортного контролю Ерік Вудс, розповів The Insider, що Пекін хоче створити видимість контролю, щоб уникнути західних санкцій, але насправді ці заходи навряд чи завадять Росії та Україні й надалі використовувати китайські безпілотники.

Генеральний директор компанії «Авіановації» Сергій Товкач у розмові з The Insider зазначив, що «китайський бізнес не хоче мати стосунку до війни, а ринок Росії та України для китайців дуже малий».

Раніше Китай неодноразово стверджував, що його країна дотримується нейтралітету та не продає зброю до зони конфлікту.

За даними американської розвідки, до весни 2023 року Китай поставив Росії безпілотників та складників до них на суму щонайменше 12 мільйонів доларів.