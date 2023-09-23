На Дніпропетровщині внаслідок вибуху снаряду постраждав 12-річний хлопчик – влада

На Дніпропетровщині в Першотравневій громаді діти принесли на подвір’я будинку снаряд, який здетонував, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Нещасний випадок стався сьогодні (23 вересня – ред.) у Першотравневській громаді Нікопольського району. На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти. Постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні у стані середньої тяжкості», – зазначив Лисак.

За його словами, внаслідок вибуху пошкоджено два приватні будинки і автомобіль.

Голова Дніпропетровської ОВА також зазначив, що 23 вересня армія РФ обстрілювала Нікопольщину з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотників.

Зокрема, у Нікополі постраждав 37-річний чоловік, він зараз перебуває на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе, три п’ятиповерхівки й автомобілі, уточнив голова ОВА.

«У Марганецькій громаді загарбники влучили по фермерському господарству, будинку культури, двох приватних оселях, господарській спорудї, лінії електропередачі. Внаслідок обстрілів зайнялися дачний будинок і суха трава, вогонь уже погасили», – підсумував Лисак.

Уночі 23 вересня російські військові атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (місто Приморсько-Ахтарськ у Росії), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.