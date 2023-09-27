Guardian: Київ пропонував західним партнерам завдати ударів по місцях виробництва «шахедів»

Україна в серпні передала західним союзникам секретну доповідь про європейські компоненти в російських та іранських безпілотниках, які використовуються військами РФ для ударів по українській території, і, як стверджується, пропонувала вразити місця їхнього виробництва в Ірані та Сирії. Про це пише британська газета The Guardian, яка ознайомилася із 47-сторінковим документом, переданим Україною країнам G7.

Як стверджує газета, у доповіді, серед іншого, йшлося про те, що в іранських дронах «Шахед», виробництво яких тепер частково локалізовано в Росії, виявили понад 50 електронних компонентів західного виробництва. Переважно це електроніка комерційного рівня, постачання таких компонентів майже не контролюються, стверджується в доповіді.

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У доповіді названі європейських компаній, які виробляють відповідні компоненти, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Польщі. Йдеться також про компанії зі штаб-квартирами у США, Канаді та Японії. Компоненти надходять до Ірану через треті країни, такі як Туреччина, Індія, Казахстан, В’єтнам, Узбекистан та Коста-Ріка.

Серед пропозицій щодо дій з боку західних союзників України, від яких вони, ймовірно, відмовилися б, є «ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику в Російській Федерації».



Далі в документі йдеться: «Зазначене може здійснюватися силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження».

Як це могло б бути здійснено, враховуючи відстань між Україною та Іраном, не уточнюється. У Києві публікацію поки що не коментували.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».