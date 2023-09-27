США застосували санкції щодо мережі, яка сприяла виробництву «шахедів»

Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо п’яти організацій і двох фізичних осіб в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та ОАЕ, причетних до закупівлі елементів для іранських БПЛА.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі сервомоторів – критичного компонента, який використовується в іранських БПЛА серії Shahed.



«БПЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках в Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру», – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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США застосували обмеження щодо іранської компанії Pishgam Electronic Safeh Company, яка, за повідомленням, закупила тисячі серводвигунів для БПЛА на сотні тисяч доларів, компанії з Гонконгу Hongkong Himark, яка виконала кілька замовлень на сервомотори на суму понад мільйон доларів, турецьких компаній Dal Enerji і Anka Port, які сприяли фінансовим операціям на загальну суму сотні тисяч доларів на підтримку закупівлі серводвигуна, і компанії Farhad Ghaedi з ОАЕ (сприяла доставці тисяч серводвигунів через Дубай для подальшої поставки до Ірану).

З вересня 2022 року Мінфін США застосував дев’ять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

Іран постачає Росії безпілотники Shahed-136 для підтримки вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, закуплених мережею, щодо якої застосували санкції, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».