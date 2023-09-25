ЗCУ повідомили про групу російських безпілотників на Сумщині

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про групу російських безпілотників на Сумщині.

«Група ворожих БпЛА на Сумщині. Рухаються у південно-західному напрямку (курс може змінюватись)», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



Повітряні Сили ЗС України також повідомили про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Військові попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Перед цим ЗСУ зафіксували запуск кількох груп російських ударних БПЛА Shahed з Чауди (Крим).

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.