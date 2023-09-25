Сили оборони відбили російські атаки біля Кліщіївки та Мар’їнки

Протягом доби на фронті відбулося 17 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 25 вересня.

Командування зафіксувало 14 ракетних та 57 авіаційних ударів Росії, а також понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Північного Донецької області», – заявляє штаб.

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Крім того, Сили оборони відбили сім російських атак біля Мар’їнки на Донеччині.

«Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав», – додає командування.

За зведенням, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та штурмові дії біля Бахмута.

Генштаб звітує про 11 ударів української авіації по російському особовому складу та техніці, а також ураження ракетними військами дев’яти російських артилерійських засобів, місця зосередження озброєння і військової техніки, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби.