США підписала угоду щодо фінансування оборони Польщі на 2 мільярди доларів

Сполучені Штати підписали фінансову угоду щодо прямої на позики 2 мільярди доларів для підтримки зусиль Польщі з оборонної модернізації – про це заявив Державний департамент 25 вересня.
«Польща є вірним союзником США, і безпека Польщі є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО», – йдеться в заяві.
У заяві також згадується «центральна роль Варшави у сприянні міжнародній допомозі сусідній Україні».
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Уряд США планує покрити до 60 мільйонів доларів вартості цієї позики, що «допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Сполучених Штатах».
У серпні США схвалили продаж ударних гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів.
Війна в Україні зміцнила відносини між Сполученими Штатами та Польщею. У заяві Держдепартамент назвав Польщу «силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».
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