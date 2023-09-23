«Якщо Україна не переможе Путіна, Росія піде далі» – польський політик

Колишній прем’єр-міністр Польщі, заступниця голови владної партії «Право і справедливість» (Prawo i Sprawiedliwość) Беата Шидло вважає, що президента РФ Володимира Путіна «потрібно зупинити в його агресії проти України».

«За нашим східним кордоном точиться війна. Ми знаємо і ми свідомі того, що якщо Україна не переможе Путіна, якщо Україна здасться, тоді Путін піде далі», – заявила Шидло під час передвиборчих дебатів у Варшаві (вибори до парламенту Польщі відбудуться 15 жовтня 2023 року – ред.).

При цьому політик додала, що «Польща усвідомлює, що потрібно підтримувати Україну, але це має спиратись на здорові принципи».

На її думку «настала пора, коли слово «безпека» з’являється весь час».

«Кожен із нас, зустрічаючись зі знайомими, говорить про безпеку. Сьогодні безпека – це найважливіше», – додала Беата.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі (СОТ) позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 22 вересня заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».

19 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, згадав про суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна, заявивши, що вони «влаштовують політичний театр» і «допомагають підготувати сцену для московського актора».