Відбулись «певні зміни» у ставленні польського суспільства до України – Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау звернув увагу на «актуальний стан» польсько-українських відносин. Під час пресконференції в представництві Польщі при ООН у Нью-Йорку він запевнив, що торговельні суперечки не впливатимуть на їхній загальний стан.

«Польща й надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо вступу до НАТО та Європейського союзу», – сказав Рау.

Однак, на його думку, відбулись «певні зміни» у ставленні польського суспільства до України.

«Натомість є загальна дуже виразна, боюсь її назвати – радикальною, зміна у сприйнятті польсько-українських відносин у польській громадській думці», – зазначив він.

На переконання міністра, йдеться про «стан свідомості польського суспільства».

«І про це я говорю як громадянин, мене глибоко торкнули вислови українського президента, що не створює найкращого клімату в подальших дипломатичних діях», – зазначив він.

Рау також вважає, що «змінити політику відносно легко, навіть на 180 градусів, тоді як набагато важче змінити громадську думку». При цьому, впевнений міністр, «до зміни громадської думки щодо ставлення до України в Польщі дійшло дуже швидко», однак «тепер потрібні титанічні зусилля, аби цей процес повернути в протилежний бік».

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 22 вересня заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».

19 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, згадав про суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна, заявивши, що вони «влаштовують політичний театр» і «допомагають підготувати сцену для московського актора».