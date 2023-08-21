США схвалили продаж Польщі гелікоптерів Apache на 12 млрд дол

США схвалили продаж ударних гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів, передає агенція France-Presse.

За повідомленням Держдепартаменту, Конгрес дав «зелене світло» для продажу, і Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від виробника Boeing.

Конгрес має право переглянути та заблокувати угоду щодо вертольотів, але заперечень не очікується.

Минулого року Польща вирішила шукати Apache для заміни свого застарілого парку вертольотів радянських часів.

Продаж «покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО», йдеться в заяві Держдепартаменту.

У січні Польща оголосила, що цього року планує витратити чотири відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, що значно перевищує цілі НАТО у два відсотки.

У червні Польща отримала перші танки Abrams в рамках угоди на 1,4 мільярда доларів, що раніше використовувались Корпусом морської піхоти США.

Минулого року Польща придбала ще 250 Abrams у більш сучасному варіанті M1A2, які, як очікується, будуть поставлені наприкінці 2024 року. Це буде перша країна за межами Сполучених Штатів, яка матиме ці танки.

Війна в Україні зміцнила відносини між Сполученими Штатами та Польщею. У заяві Держдепартамент назвав Польщу «силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».