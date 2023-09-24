Папа: країни не повинні «гратися» з Україною щодо допомоги озброєнням

Папа Римський Франциск припустив, що деякі країни «граються» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань.

«Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти вирішити проблеми можливими способами», – сказав він 23 вересня.

Пізніше речник Ватикану Маттео Бруні заявив, що папа Римський не займає позиції щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати Україні зброю.

Понтифік також визнав, що розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів. Він направляв свого посланця до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна для зустрічі з тамтешніми лідерами.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 20 вересня, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки займається озброєнням власної армії. Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЗМІ витлумачили слова Моравецького «найгіршим чином». Дуда уточнив, що йшлося про нову зброю, яку Польща закуповує для модернізації своєї армії.

Речник Пентагону Патрік Райдер, коментуючи слова Моравецького, сказав 21 вересня, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки надаватиме Україні.

Пізніше агентство Bloomberg із посиланням на високопоставлене джерело у Пентагоні повідомило, що влада США просить польських колег пояснити їхню позицію щодо військової підтримки України.

Влада Польщі зробила заяви про військову підтримку України на тлі розбіжностей, що виникли між двома країнами через експорт українського зерна.