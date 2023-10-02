До Всесвітнього дня архітектури: модерні архітектурні пам’ятки України, які зруйнувала Росія

Російська армія систематично обстрілює та руйнує цивільні об’єкти в Україні: школи, лікарні, адміністративні будівлі. При цьому влада Росії, попри докази та свідчення, заперечує обстріли цивільних об’єктів. Під російські обстріли потрапляють і пам’ятки архітектурного модернізму другої половини ХХ сторіччя. Саме такі об’єкти на півдні і сході країни запорізькі історики об’єднали у проєкт Fragile Heritage («Крихка спадщина»).

Проєкт ставить собі за мету зберегти інформацію про пам’ятки, які через свій відносно молодий вік є малодослідженими, але вже знищені або суттєво пошкоджені російськими обстрілами. Учасниками проєкту стали представники департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені Заболотного та німецького Баугауз-Інституту історії та теорії архітектури і планування.



На тлі руйнування пам’яток модернізму дослідники зазначають, що переосмислення відповідної архітектурної спадщини є важливим не лише для істориків. Воно є необхідним для їх відновлення, а головне – для подальшої успішної реінтеграції деокупованих територій України.



«Мета нашого проєкту, щоб ми навчились говорити про спадщину тимчасово окупованих територій і територій, які перебувають під найбільшою загрозою російських обстрілів. Чому нам треба казати про спадщину? Бо рано чи пізно буде деокупація, і ми маємо прийняти історично сформований простір, не простір ворожої культури, а простір, який формувався в рамках України. І цей простір – не щось таке, що підлягає негайному видозміненню, покращенню, а простір, в якому є цінні об’єкті», – зазначає запорізький історик Павло Кравчук.



Дослідник вважає, що такі об’єкти є частиною ідентичності місцевих громад і поколінь, що сформувались у цьому архітектурному середовищі.



«Коли ми не будемо розуміти, що є певні важливі просторові маркери місцевої ідентичності, не лише політичні, а й просторові, то ми будемо дуже складно проводити процес реінтеграції. І про цю спадщину вже треба казати зараз», – додає Кравчук.