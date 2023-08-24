Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося про 7 поранених.



«Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



Лисак додав фото транспортного об’єкта, по якому вночі поцілила російська ракета.

Вночі в південно-східних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема, в Дніпропетровській області. Місцева влада повідомила про влучання в Дніпрі. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали люди, пошкоджені близько десятка об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.