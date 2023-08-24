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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру, 24 серпня 2023 року

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося про 7 поранених.

«Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

Лисак додав фото транспортного об’єкта, по якому вночі поцілила російська ракета.

Вночі в південно-східних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема, в Дніпропетровській області. Місцева влада повідомила про влучання в Дніпрі. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали люди, пошкоджені близько десятка об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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