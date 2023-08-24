У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим і звідки Росія вночі атакувала Україну

Вночі в південно-східних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема, в Дніпропетровській області. Місцева влада повідомила про влучання в Дніпрі. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали семеро людей, пошкоджені близько десятка об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.