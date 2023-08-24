У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим і звідки Росія вночі атакувала Україну

Війська РФ вночі атакували Україну ракетами С-300, двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та крилатою ракетою «Іскандер-К», повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Використали небагато озброєння. Війська РФ атакували з Криму, Ростовської області і району Токмак (ракети С-300). З Ростовської області зафіксовано пуски двох балістичних ракет «Іскандер-М». З Криму – крилата ракета «Іскандер-К», яку збили наші Сили оборони в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», – розповів він в ефірі національного телемарафону.
Вночі в південно-східних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема, в Дніпропетровській області. Місцева влада повідомила про влучання в Дніпрі. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали семеро людей, пошкоджені близько десятка об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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