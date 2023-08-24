Ракетний удар РФ по Дніпру: поранені 7 людей, є руйнування

Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали семеро людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування «Схід» Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок – від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



За його даними, пошкоджені з десяток об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки. Також пошкоджені 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Вночі на Дніпропетровщині тричі оголошували повітряну тривогу.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.