У Дніпрі є влучання, постраждали люди – Лисак

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про влучання в Дніпрі, є постраждалі.

«Дніпро. Прильот. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах!», – написав він у телеграмі.

Вночі на Дніпропетровщині тричі оголошували повітряну тривогу.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.