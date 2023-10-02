Херсон і Харків перебувають під обстрілом зранку 2 жовтня – влада

Херсон і Харків зранку 2 жовтня перебувають під обстрілом, повідомляють представники місцевої влади.

«Армія РФ поновила обстріл Херсона! У місті лунають потужні вибухи. Не виходьте без потреби на вулицю! Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!» – написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!» – закликав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що протягом доби «ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів». «У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік», – вказав Синєгубов.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.