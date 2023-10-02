Розвідка Британії: Росія використовує морську авіацію для протидії українським дронам

Морська авіація Чорноморського флоту останніми тижнями взяла на себе «особливо важливу роль» в операціях флоту для протистояння паралельним загрозам на південному фронті в Україні – про це повідомляє розвідка Великої Британії в зведенні від 2 жовтня.

За даними відомства, морська авіація концентрується на операціях із морського повітряного патрулювання, головною метою яких, «швидше за все», є раннє виявлення безпілотних надводних суден.

«Ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 «Чайка», розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму. Варіанти бомбардувальників Су-24 FENCER і FLANKER здійснюють морські ударні операції, в тому числі щонайменше один нещодавній авіаудар по стратегічно розташованому острову Зміїний», – заявляє розвідка.

З огляду на те, що на тлі загроз ударів по Севастополю Росія може передислокувати до Новоросійська більшу кількість своїх військово-морських сил, російська армія «намагається використовувати військово-морську авіацію, щоб мати вплив на північно-західну частину Чорного моря», вважають у британському відомстві.

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Удень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.