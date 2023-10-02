Повітряні сили повідомили про збиття 4 із 7 «шахедів»

Уночі 2 жовтня Росія атакувала Україну сімома безпілотниками типу «Шахед», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Силами та засобами Повітряних сил знищено чотири Shahed-131/136», – ідеться в повідомленні.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк уточнила в ефірі телемарафону, що три дрони збили у Дніпропетровській області, один − у Херсонській.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.