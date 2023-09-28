Українські розслідувачі знайшли компоненти зі США, Японії та ЄС у дронах, які використовує ФСБ РФ

Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники «Картограф», що виробляються в Росії компанією AFM-Servers і використовуються російською Федеральною службою безпеки у війні з Україною. Про це йдеться в розслідуванні, яке 28 вересня оприлюднив український проєкт Trap Aggressor.

«Картограф» – засекречена російська безпілотна авіаційна система сімейства «Птеро». Цей зразок озброєння таємно розроблявся для потреб ФСБ Росії. Його використовують російські військові у війні проти України та Сирії», – твердять розслідувачі.

Вони показали відео, на якому генеральний директор AFM-Servers Амір Валієв розповідає, що виробляє дрони з навігаційною системою американської компанії Iridium. Розслідувачі встановили, що Iridium досі залишається присутньою на російському ринку.

«От які деталі нам вдалося ідентифікувати: свічка запалювання японської компанії NGK, модуль бездротового підключення Digi Xbee америкснської компанії Digi International, мікросхеми американської компанії Xilinx. За даними експертів, двигун безпілотника виготовлений у Німеччині», – ідеться в розслідування

БПЛА «Картограф» російські військові використовують у прифронтовій зоні для оцінки ситуації на місці та визначення місця розташування українського озброєння. Комплекс оснащений 80-мегапіксельними камерами та тепловізорами для швидкого створення 3D-планів зони проведення спецоперацій.

Розслідувачі Trap Aggressor відзначають, що надіслали листа Iridium Satellite з проханням прокоментувати бізнес у Росії. Представники компанії вирішили проігнорувати це прохання.