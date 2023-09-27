Найбільша криптобіржа Binance продає свій бізнес у Росії

Найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила про вихід із російського ринку. Компанія 27 вересня повідомила, що продала російський бізнес криптообміннику CommEX.

У серпні біржа заборонила клієнтам із Росії проводити операції з будь-якою валютою, крім рубля, компанію залишили ключові менеджери, які відповідають за російський бізнес.

«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог», – цитує пресслужба слова директора з дотримання нормативних вимог Ноя Перлмана.

Згідно з повідомленням, російський бізнес продали без права на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотного викупу.

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Всі біржові сервіси в Росії Binance закриє протягом наступних кількох місяців, користувачі з Росії будуть повідомлені про переведення на нову платформу.

Криптобіржа привернула пильну увагу американських та європейських регуляторів, які підозрюють, що з її допомогою російський бізнес може обходити західні санкції. Біржа приймала перекази з російських банків, що потрапили під санкції, з її допомогою російські клієнти могли виводити гроші з країни.

Користувачі з Росії можуть приносити криптобіржам до 20 відсотків обороту, стверджувалося у статті у російській версії журналу Forbes в серпні.

Водночас великі криптовалютні біржі запроваджують проти них нові обмеження. Зокрема, OKX заборонила на своїй платформі усі операції із рублями. Coinbase ще 2022 року оголосила про блокування 25 тисяч користувачів, пов’язаних із Росією. Біржі KuCoin і ByBit перестали приймати транзакції від «Сбербанку» та «Тінькофф».