Понад 80% членів Американської торгової палати повністю продовжують діяльність в Україні – опитування

Американська торгова палата в Україні спільно з компанією Citi Ukraine, яка також входить до числа членів палати, провели дослідження «Ведення бізнесу у воєнній Україні». Згідно з опитуванням 84% членів обʼєднання повністю зберегли свою діяльність після півтора року повномасштабної війни Росії проти Україні. Ще 16% компаній продовжують працювати частково.

«Респонденти визначили пʼять головних проблем своїх компаній щодо ведення бізнесу протягом наступних шести місяців. Проблема №1 – безпека персоналу (91%). Серед інших викликів – ракетні атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру та бізнес-активи (66%), здоров’я та психічне благополуччя співробітників (65%), економічний і споживчий спад (45%), а також доступ до електроенергії, води, мобільної мережі або теплопостачання (44%)», – вказано в повідомленні.

Компанії-учасниці AmCham продовжують підтримувати своїх співробітників під час війни. Віддалена робота та/або гнучкий графік (93%), додаткова фінансова підтримка (67%) та програми психічного здоров’я та благополуччя (57%) є найпоширенішими способами підтримки.

Досить упевнені щодо відновлення економіки України у 2024 році 78% респондентів: з них частково впевнені 59%, впевнені – 19%. 22% висловили сумнів щодо економічного відновлення наступного року.

Згідно з результатами опитування, найбільшою можливістю для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну у 2023 році та надалі будуть перемога України, відбудова та відновлення всієї країни, вступ до ЄС, державно-приватне партнерство для залучення коштів та державні програми для стимулювання інвестицій, а також гарантії безпеки чи страхування інвестицій.

В опитуванні, яке проводилося з 6 до 15 вересня 2023 року, взяли участь 127 керівників та чільних представників компаній-членів AmCham.