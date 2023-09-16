Влада США вже наклала «повні блокуючі санкції» на «вагнерівців» – Маркарова

Влада США вже наклала «повні блокуючі санкції» на ПВК «Вагнер», розповіла в ефірі Радіо Свобода посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова

«Вони («вагнерівці» – ред.) віднесені до всіх категорій, до яких їх можна було віднести, а також є ще додаткові. Плюс, також США ще завдали під санкції дуже багато тих, хто співпрацює з групою «Вагнер», у тому числі за межами Росії», – каже дипломатка.

Крім того, за її словами, в Конгресі США є ще додаткові ініціативи для того, щоб законодавчо розширити те, «що можна зробити по відношенню як до «Вагнера», так і до інших таких приватних».

«Хоча ми з вами розуміємо, що ніякі вони не приватні контрактери. Це така ж частина злочинної російської армії, просто яка вдає з себе якусь незалежну структуру», – підсумувала Маркарова.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.