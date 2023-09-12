На службу в Росгвардію почали брати екснайманців ПВК «Вагнер» з числа помилуваних в’язнів – ЗМІ

На службу в Росгвардію почали брати колишніх найманців ПВК «Вагнер» з числа помилуваних в’язнів, йдеться у розслідуванні російського проєкту «Важные истории».
Розслідувачі стверджують, що колишніх вагнерівців, яких у ПВК завербували з російських колоній, а потім помилували за участь у бойових діях в Україні, почали приймати на службу до Росгвардії з серпня 2023 року.
Такий висновок журналісти зробили з листування родичів найманців, що є у розпорядженні редакції – це листування із закритих чатів.
Декілька родичок колишніх засуджених, з якими зв’язалися «Важные истории», розповіли, що після служби у ПВК їхніх рідних запросили служити до Росгвардії. Але брали на службу не всіх, а лише тих, хто був судимий за злочини невеликої чи середньої тяжкості. При цьому джерела видання зазначили, що колишніх вагнерівців беруть до Росгвардії «не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу».
В одному з московських підрозділів Росгвардії журналісту видання, який представився колишнім найманцем ПВК «Вагнер», підтвердили, що бойовики з-поміж ув’язнених мають шанс потрапити на службу в цей підрозділ навіть без досвіду в регулярній армії, але все залежить від характеру скоєного злочину і того , наскільки давно кандидат потрапив до колонії.
У ростовському підрозділі Росгвардії розслідувачам запропонували підписати контракт та вирушити охороняти стратегічні об’єкти в окуповану частину Донецької області.
Наприкінці серпня, після загибелі в авіакатастрофі у Тверській області засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, «Важные истории» розповідали, що у самій ПВК найманцям порадили шукати іншу роботу через конкуренцію з Міноборони РФ в Африці та на Близькому Сході. Крім того, в Білорусі почали розбирати табір, в якому перебували вагнерівці, які перебралися з Росії після невдалого червневого заколоту.
Server error
Oops, as you can see, this is not what we wanted to show you! This URL has been sent to our support web team to look into it immediately. Our apologies.
Будь ласка, використайте пошук
FACEBOOK КОМЕНТАРІ