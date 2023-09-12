На службу в Росгвардію почали брати екснайманців ПВК «Вагнер» з числа помилуваних в’язнів – ЗМІ

На службу в Росгвардію почали брати колишніх найманців ПВК «Вагнер» з числа помилуваних в’язнів, йдеться у розслідуванні російського проєкту «Важные истории».

Розслідувачі стверджують, що колишніх вагнерівців, яких у ПВК завербували з російських колоній, а потім помилували за участь у бойових діях в Україні, почали приймати на службу до Росгвардії з серпня 2023 року.

Такий висновок журналісти зробили з листування родичів найманців, що є у розпорядженні редакції – це листування із закритих чатів.

Декілька родичок колишніх засуджених, з якими зв’язалися «Важные истории», розповіли, що після служби у ПВК їхніх рідних запросили служити до Росгвардії. Але брали на службу не всіх, а лише тих, хто був судимий за злочини невеликої чи середньої тяжкості. При цьому джерела видання зазначили, що колишніх вагнерівців беруть до Росгвардії «не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу».

В одному з московських підрозділів Росгвардії журналісту видання, який представився колишнім найманцем ПВК «Вагнер», підтвердили, що бойовики з-поміж ув’язнених мають шанс потрапити на службу в цей підрозділ навіть без досвіду в регулярній армії, але все залежить від характеру скоєного злочину і того , наскільки давно кандидат потрапив до колонії.

У ростовському підрозділі Росгвардії розслідувачам запропонували підписати контракт та вирушити охороняти стратегічні об’єкти в окуповану частину Донецької області.

Наприкінці серпня, після загибелі в авіакатастрофі у Тверській області засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, «Важные истории» розповідали, що у самій ПВК найманцям порадили шукати іншу роботу через конкуренцію з Міноборони РФ в Африці та на Близькому Сході. Крім того, в Білорусі почали розбирати табір, в якому перебували вагнерівці, які перебралися з Росії після невдалого червневого заколоту.