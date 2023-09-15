Маркарова: від початку повномасштабної війни проти РФ вже запроваджено 50 санкційних пакетів

Від початку повномасштабної агресії проти України, щодо Росії було вже запроваджено 50 санкційних пакетів, розповіла надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, під санкції вже потрапили тисячі російських фізичних осіб та компаній.

«Звичайно, цього дуже мало. Але вчорашній пакет (запроваджений США 14 вересня – ред.) надзвичайно важливий. По-перше, ми закрили нарешті дуже багато прогалин у санкціонуванні військово-промислового комплексу Росії. Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку», – зазначила дипломатка.

Також Маркарова пояснила, як влада США працює над запровадженням санкцій.

«Кожна санкція має бути доведеною. Тому що кожна з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом із партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а стали підставою для майбутніх конфіскацій. І ми вже цим також займаємося. Тому під кожне прізвище, під кожну назву компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щоденно», – каже вона.

За словами дипломатки, у новому пакеті санкцій є ще два банки, але «все одно це дуже мало, тому Україна постійно нагадує американським партнерам, що з 330 банків досі тільки 23 тепер знаходяться у повному списку блокуючому – потрібно, щоб там були всі».

14 вересня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список санкцій щодо Росії. Під обмеження потрапили 70 фізичних осіб та близько 100 компаній.

Серед російських юридичних осіб, яких торкнулися нові санкції – автовиробники «АвтоВАЗ» та «Москвич», рибинський виробник двигунів для авіації та флоту НВО «Сатурн» та московське НВО «Союз», «Ак Барс Банк» та «СІНКО Банк».

Під інші санкції потрапив головний конструктор «Союзу» Мкртич Окрояна та члени його сім’ї, а також радник президента Центральноафриканської Республіки Віталій Перфільєв. Він є ключовою фігурою в приватній військовій компанії «Вагнер» у ЦАР.

Серед іноземних юросіб, що потрапили до американського обмежувального списку – фінські Luminor та Siberica, а також кілька компаній із Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Словенії. За версією Вашингтона, вони експортували електроніку російським компаніям та постачали Росії товари подвійного призначення.

Тиждень тому Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій 11 громадян РФ, підозрюваних у кіберзлочинах.