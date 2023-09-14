США запровадили санкції проти 5 турецьких компаній через допомогу Росії у війні проти України

CША запровадили санкції проти п’яти турецьких компаній і громадянина Туреччини, звинувативши їх у допомозі Росії в ухиленні від санкцій і підтримці Москви у її війні проти України.



Як повідомляє Reuters, обмеження націлені на судноплавні та торговельні компанії, які звинувачують у допомозі з ремонтом підсанкційних суден, пов’язаних з міністерством оборони Росії, і сприянні передачі «товарів подвійного призначення». Ці обмеження є частиною більшого пакету санкцій, оголошеного Вашингтоном 14 вересня.



Міністерство фінансів США у своїй заяві заявило, що застосувало санкції щодо Margiana Insaat Dis Ticaret і Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, зазначивши, що на ці турецькі компанії Росія покладалася в імпорті «дуже необхідних товарів подвійного призначення для ведення неспровокованої війни проти України».



Зазначається, що перша компанія здійснив сотні поставок російським організаціям, які потрапили під санкції і які є частиною ланцюжка поставок для виробництва військових безпілотників, а друга відправила датчики та вимірювальні інструменти в Росію.



Держдепартамент США запровадив санкції проти компанії Denkar Ship Construction за надання послуг з ремонту суден компанії, пов’язаної з Міноборони Росії. Також обмеження запроваджені щодо турецької агенції ID Ship Agency та її власника Ілкера Догруйола, а також щодо компанії CTL Limited, яка, за даними Держдепу, була посередником, який доставляє електронні компоненти американського та європейського походження компаніям у Росії.



Санкції були запроваджені в делікатний для відносин США і Туреччини момент, коли Вашингтон очікує, що Анкара ратифікує членство Швеції в НАТО



Кілька високопоставлених чиновників США відвідали Туреччину після вторгнення Росії в Україну в рамках кампанії тиску, щоб запобігти будь-якій допомозі турецьких компаній Росії в обході обмежень США.



«Протягом останніх 18 місяців ми ділилися своєю стурбованістю з турецьким урядом і приватним сектором і інформували їх про значні ризики ведення бізнесу з тими, щодо кого ми ввели санкції, хто пов’язаний з війною з Росією», – сказав високопоставлений чиновник Мінфіну США на умовах анонімності.



Наразі турецька сторона санкцій США не коментувала.