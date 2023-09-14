Супутникові знімки: табір вагнерівців у Білорусі продовжують демонтувати

Демонтаж табору в селі Цель під Осиповичами ще триває. Про це свідчить ексклюзивний супутниковий знімок за 9 вересня 2023 року, отриманий білоруською службою Радіо Свобода від сервісу Planet Labs. З 23 серпня демонтовано близько 60 великих військових наметів загальною місткістю близько тисячі осіб.

Початок демонтажу табору приватної військової компанії «Вагнера» в селі Цель Радіо Свобода зафіксувало на супутниковому знімку 1 серпня.

Читайте також: На службу в Росгвардію почали брати екснайманців ПВК «Вагнер» з числа помилуваних в’язнів – ЗМІ

Тоді редакція встановила, що за 23 дні серпня було демонтовано не менше 101 великого військового намету. У наступні дні до 9 вересня розібрали ще близько 60.

Тобто з початку серпня в таборі Вагнера в селі Цель було демонтовано щонайменше 160 житлових наметів із приблизно 273, які там були. Тобто там могли втратити свої ліжка близько 3 тисяч найманців «Вагнера», якщо припустити, що в наметі можуть жити близько 20 осіб.

На фото видно, що демонтаж наметів відбувається одночасно в усіх частинах табору.

У північній частині частину транспорту перемістили зі стоянки на місце, де стояли намети. Чому – невідомо. При цьому загальна кількість обладнання залишається приблизно незмінною.

Поки невідомо, куди можуть подіти ці намети і чи залишили найманці «Вагнера» територію Білорусі.

На супутникових знімках, якими володіє редакція, не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин. Радіо Свобода продовжує стежити за ситуацією.

Читайте також: У Білорусі різко зменшилася кількість російських військових – «Білоруський Гаюн»

Телеграм-канали, пов’язані з «Вагнером», публікують старі фото з літніх навчань інструкторів ПМК з білоруськими солдатами. Понад місяць у ЗМІ не було повідомлень про активні навчання з найманцями ПВК на білоруських полігонах.

Водночас не можна сказати, що вагнерівці покинули Білорусь повністю. Судячи з окремих повідомлень державних каналів, вони все ще перебувають у країні. Наприклад, як повідомляє Міноборони Білорусі, цими днями на полігоні Лосвідо під Вітебськом пройшли навчання з кількома інструкторами «Вагнера».