У Білорусі різко зменшилася кількість російських військових – «Білоруський Гаюн»

У Білорусі за останні два місяці суттєво зменшилася кількість російських військових. З країни, зокрема, вивели російський контингент так званого Регіонального угруповання військ Союзної держави, розгорнутого минулого року, повідомляє моніторинговий проєкт «Білоруський Гаюн».

«Ми можемо констатувати, що в липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у Білорусі», – пише «Білоруський Гаюн». Зазначається, що були ліквідовані польові табори на полігонах «Обуз-Лісновський», «Лепельський» і «Осиповицький», а військові, які там перебували, вирушили до Росії, «і це була не ротація».

Напередодні про зменшення числа військових РФ у Білорусі повідомила і Державна прикордонна служба України. За оцінкою Києва, в країні кілька місяців тому перебувало до 11 тисяч російських військовослужбовців.

Тепер там залишилося не більше від двох тисяч російських військових, повідомляє «Білоруський Гаюн», який стверджує, що до 600 осіб розміщені на аеродромах Мозир і Зябрівка, до 1450 – на вузлах зв’язку у Барановичах та Вілейці. Крім того, близько 100 осіб беруть участь у навчаннях ОДКБ. Всі ці військові не входять до складу Регіонального угруповання військ, тобто кількість російських військових у його складі, розміщених у Білорусі, зменшилася до нуля. Офіційних коментарів міністерств оборони двох країн немає.

Як зазначає «Білоруський Гаюн», триває також демонтаж наметів у польовому таборі найманців ПВК «Вагнер» у селі Цель. Їх уже на 55% менше, ніж наприкінці липня. Техніки у таборі, однак, менше не стає. За оцінками спостерігачів, у Білорусі можуть залишатися близько чотирьох тисяч найманців. Якихось переміщень територією країни після повідомлень про загибель Євгена Пригожина практично не фіксувалося.

Білоруські військові не беруть участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну, але режим Олександра Лукашенка надає Росії логістичну й технічну підтримку. У Києві неодноразово наголошували на тому, що не бачать актуальної загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі, навіть незважаючи на розміщення в цій країні російського контингенту. З чим пов’язане виведення більшої частини російських військ із Білорусі останнім часом – не зрозуміло.