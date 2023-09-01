У Білорусі стартували військові навчання. У ЗСУ кажуть – загрози створення наступального угруповання немає

У Білорусі розпочалися військові навчання, українські військові посилили пильність на всіх бойових позиціях біля кордону, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

«Ми очікуємо збільшення чисельності до бригади в цілому. Цієї кількості недостатньо для створення якогось наземного наступального угруповання. Але ми завжди реагуємо на будь-які зміни», – сказав він у відео, яке оприлюднено на його сторінці в фейсбуці.

За його словами, «будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань, – це певний аспект підвищення небезпеки».

«Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування», – додав Наєв.



У Білорусі сьогодні стартували навчання «Бойове братерство – 2023». Вони триватимуть до 6 вересня на території трьох областей – Мінської, Брестської (межує з Україною) та Гродненської – до 6 вересня. Очікується участь понад 2500 військових та понад 500 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.