Президент Литви: питання повного закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність 

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що повне закриття кордону з Білоруссю вже не актуальне, оскільки ситуація з вагнерівцями в сусідній країні стабілізується. Про це він заявив в ефірі литовської національної телерадіокомпанії LRT, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Науседа стверджує, що після подій із обговоренням закриття кордону з Білоруссю, Литвою, Латвією та Польщею на тлі появи вагнерівців зовсім близько від литовсько-польського кордону ситуація не погіршилася.

Президент Литви вказав на заворушення в приватній військовій компанії «Вагнер» після загибелі Євгена Пригожина.

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«На сьогодні я не маю конкретної інформації про те, що члени групи «Вагнер» перебувають на нашому кордоні і намагаються дестабілізувати ситуацію на кордоні. Польська сторона навряд чи могла б сказати щось додаткове», – сказав президент Литви.

Він додав, що в разі ускладнення ситуації Вільнюс продовжуватиме свою поточну політику.

«Якщо ситуація залишиться такою, як зараз, або навіть стабілізується, доведеться робити щось інше. Ніхто не хоче знову закривати кордони заради спортивного інтересу», – сказав Науседа у відповідь на запитання, наскільки зараз актуальне закриття кордону з Білоруссю.

28 серпня у Варшаві відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

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Міністри країн Балтії та Польщі домовилися про два основні критерії, за якими буде повністю закритий кордон з Білоруссю, повідомила глава МВС Литви Агне Білатайта.

За її словами, такими причинами можуть стати «збройний інцидент або інцидент на кордоні однієї з країн, що становить серйозну загрозу національній безпеці», а також «організований масовий прорив нелегалів».

У серпні Литва закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю, натомість низка інших пунктів пропуску продовжила працювати.