Польща пригрозила Білорусі «негайно закрити кордон у випадку провокацій»

У випадку провокацій на кордоні з Білоруссю будуть «негайно закриті» всі білоруські переходи з Європейським Союзом, наголосив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Польське радіо.

Камінський, говорячи про війну та провокації зі сторони Білорусі зазначив, що «передвиборчий період у Польщі є особливо чутливим та вимагає великої зосередженості з боку польських служб, армії, офіцерів».

«Безумовно, у ворогів нашої країни буде спокуса маніпулювати на цих виборах, це для мене очевидно, викликати якусь хвилю заворушень, хаосу, тому ми очікуємо на всілякі провокації», – повідомив міністр.

Він також звернув увагу на те, що 1 вересня по той бік кордону, в Білорусі, проходять навчання білорусько-російських збройних сил, в тому числі поблизу польського кордону.

«Невипадково вони відбуваються саме 1 вересня, це якраз і є елементом психологічної війни», — зазначив він, додавши, що у випадку провокацій на кордоні будуть негайно закриті всі білоруські переходи з Європейським Союзом.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.