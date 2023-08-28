Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі «критичного інциденту»

Польща, Латвія, Литва та Естонія повністю повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться «критичний інцидент» за участю найманців приватної військової компанії «Вагнера», заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Він зазначив, що «країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали Мінськ вивести найманців ПВК «Вагнера» з Білорусі».

«Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті – як пасажирські, так і вантажні – будуть закриті», – сказав Камінський.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна «не змінює фактичної ситуації в Білорусі».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.